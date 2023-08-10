Порядка 12 человек пропали без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестна судьба уже 12-ти человек после недавнего взрыва на складе пиротехники. Ранее экстренные службы сообщали о девяти пропавших.

Фото: www.msk.kp.ru

"По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются".

Напомним, ранее представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что взрыв в Сергиевом Посаде не осуществлен БПЛА.

К текущему моменту известно, что около 52 человек обратились за медицинской помощью, 8 из них находятся в стационаре.

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