В подмосковном Сергиевом Посаде неизвестна судьба уже 12-ти человек после недавнего взрыва на складе пиротехники. Ранее экстренные службы сообщали о девяти пропавших.
"По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются".
Напомним, ранее представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что взрыв в Сергиевом Посаде не осуществлен БПЛА.
К текущему моменту известно, что около 52 человек обратились за медицинской помощью, 8 из них находятся в стационаре.
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