В минувшее воскресенье, 6 августа, жительница Саратова случайно проглотила осу на территории садового некоммерческого товарищества "Энергия".
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный Минздрав, 40-летняя россиянка столкнулась с анафилактическим шоком, поскольку страдала от астмы.
"Женщина скончалась до прибытия скорой помощи", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что трагедия произошла на территории Гагаринского района.
По оценкам врачей, анафилактический шок — угрожающее жизни состояние, которое практически в 20% случаев приводит к смерти.
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