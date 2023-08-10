В Саратове женщина случайно проглотила осу и умерла от анафилактического шока

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В минувшее воскресенье, 6 августа, жительница Саратова случайно проглотила осу на территории садового некоммерческого товарищества "Энергия".

Фото: pixabay.com

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональный Минздрав, 40-летняя россиянка столкнулась с анафилактическим шоком, поскольку страдала от астмы.

"Женщина скончалась до прибытия скорой помощи", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что трагедия произошла на территории Гагаринского района.

По оценкам врачей, анафилактический шок — угрожающее жизни состояние, которое практически в 20% случаев приводит к смерти.

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