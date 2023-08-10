В Красноярском крае будут судить охотника, который случайно застрелил свою трёхлетнюю дочь

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таймырском районе Краснодарского края закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который случайным выстрелом убил трёхлетнюю дочь.

Фото: pixabay. com

Как рассказали следователи управления СК по региону, происшествие случилось два месяца назад. Вернувшийся с охоты мужчина не стал сразу убирать оружие в положенное место хранения, а попросту снял с плеча, направив в стену.

В результате случайного выстрела пострадала его трёхлетняя дочь, получившая ранения головы, плеча и спины. Несмотря на все усилия медиков, ребёнок скончался.

Накануне в результате бытового конфликта между соседями во Всеволожске мужчина бейсбольной битой сломал челюсть восьмикласснику.

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