Балицкий заявил, что на его жизнь было совершено не менее 10 покушений

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что за время работы на посту руководителя региона на его жизнь совершили не меньше 10 покушений.

Фото: РБК

По словам политика, в его адрес регулярно поступают различные угрозы и обвинения в предательстве. Врио главы региона поделился, что не считает предателями тех, кто служит родине.

"Покушений было много, мы после 10-ти уже не считали", — отметил Балицкий в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что его на посту необходимо сохранять готовность к возможной опасности.

Ранее Балицкий назвал "нереальной историей" намерение Киева выйти к Азовскому морю. Политик напомнил, что украинской армии не удалось прорвать даже первую линию обороны Вооружённых сил РФ.