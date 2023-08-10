Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий признался, что за время работы на посту руководителя региона на его жизнь совершили не меньше 10 покушений.
По словам политика, в его адрес регулярно поступают различные угрозы и обвинения в предательстве. Врио главы региона поделился, что не считает предателями тех, кто служит родине.
"Покушений было много, мы после 10-ти уже не считали", — отметил Балицкий в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что его на посту необходимо сохранять готовность к возможной опасности.
Ранее Балицкий назвал "нереальной историей" намерение Киева выйти к Азовскому морю. Политик напомнил, что украинской армии не удалось прорвать даже первую линию обороны Вооружённых сил РФ.
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