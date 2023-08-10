Российские военные пресекли попытку атаки вражескими украинскими БПЛА сразу в двух регионах страны и в небе над Севастополем, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, беспилотники обезвредили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем.
"Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении МО РФ.
Как уточнили в ведомстве, в результате террористической атаки украинских националистов никто не пострадал, разрушений нет.
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