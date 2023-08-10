Минобороны: над Калугой, Подмосковьем и Севастополем сбили вражеские БПЛА

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские военные пресекли попытку атаки вражескими украинскими БПЛА сразу в двух регионах страны и в небе над Севастополем, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: t.me/wargonzo

Согласно данным ведомства, беспилотники обезвредили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем.

"Сегодня ночью над территорией Калужской и Московской областей, а также города Севастополя пресечены попытки киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении МО РФ.

Как уточнили в ведомстве, в результате террористической атаки украинских националистов никто не пострадал, разрушений нет.

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