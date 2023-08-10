В Каменске-Уральском под Екатеринбургом в ночь на 10 августа было обнаружено в лесополосе тело 16-летней девушки. Отец школьницы рассказал порталу Е 1 о том, что известно на данный момент.
Мужчина сообщил, что дочь выехала домой из Екатеринбурга на электричке около 11 вечера 9 августа. По прибытии она отправилась пешком, так как общественный транспорт уже не работал.
Тело девушки обнаружили примерно в 3 километрах от ж/д вокзала, в лесополосе. По словам отца, пока известно, что насилия не было.
Одноклассница добавила, что погибшая была, самостоятельной, дружелюбной, она ни с кем не ссорилась.
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