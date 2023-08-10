Отец школьницы, чьё тело нашли под Екатеринбургом, рассказал, что насилия не было

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Каменске-Уральском под Екатеринбургом в ночь на 10 августа было обнаружено в лесополосе тело 16-летней девушки. Отец школьницы рассказал порталу Е 1 о том, что известно на данный момент.

Фото: facebook.com

Мужчина сообщил, что дочь выехала домой из Екатеринбурга на электричке около 11 вечера 9 августа. По прибытии она отправилась пешком, так как общественный транспорт уже не работал.

Тело девушки обнаружили примерно в 3 километрах от ж/д вокзала, в лесополосе. По словам отца, пока известно, что насилия не было.

Одноклассница добавила, что погибшая была, самостоятельной, дружелюбной, она ни с кем не ссорилась.

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