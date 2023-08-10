Российская система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника ВСУ "по дороге" на Москву, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
Инцидент произошёл около 4 часов утра.
"Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — говорится в сообщении Собянина.
Есть ли разрушения и пострадавшие, мэр не уточнил.
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