Собянин: ПВО сбила два летящих к Москве ударных БПЛА

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российская система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника ВСУ "по дороге" на Москву, сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

Фото: Москва.24

Инцидент произошёл около 4 часов утра.

"Ночью, около четырёх часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой в районе ЦКАД", — говорится в сообщении Собянина.

Есть ли разрушения и пострадавшие, мэр не уточнил.

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