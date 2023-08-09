В США ФБР застрелили мужчину, который писал угрозы в адрес Байдена

1:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США ликвидировали мужчину, который распространял угрозы в адрес президента страны Джо Байдена. Инцидент произошел в результате оперативной работы спецслужб, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia. org

Источники из ФБР сообщили, что мужчина по имени Крейг Робертсон, проживавший в штате Юта, стал автором угрожающих публикаций в социальных сетях. В своих сообщениях он намекал на возможное покушение на президента Джо Байдена во время его грядущей поездки в Юту. Органы безопасности быстро реагировали на данную информацию.

Власти штата Юта выдали ордер на арест Крейга Робертсона и проведение обыска на его месте проживания. ФБР начало оперативные мероприятия для задержания этого человека. В ходе попытки ареста и обыска произошел инцидент со стрельбой.

По информации от представителей ФБР, в ходе операции был применен оружейный огонь. Мужчина Крейг Робертсон был ликвидирован на месте. Важно отметить, что ни один из сотрудников, участвовавших в операции, не пострадал.

Комментируя произошедший инцидент, представители секретной службы США, отвечающей за безопасность глав государства, подчеркнули, что они тщательно следят за развитием событий. Они выразили свою поддержку проводимому ФБР расследованию и подчеркнули важность обеспечения безопасности первых лиц страны.

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