На пляже Нью-Йорка акула напала на проукраинскую активистку, которая ранее радовалась по поводу съеденного акулой гражданина РФ.
Жертвой нападения акулы стала 65-летняя активистка Татьяна Колтунюк. По информации спасательной, женщина осталась без "20 фунтов плоти" и потеряла много крови.
Авторы Telegram-канал "Небожена" сообщили, что проукраинская активистка злорадстовала по поводу смерти россиянина, которого растерзала акула в Египте.
"Мрачный юмор судьбы: активистка угорала, когда россиянина съела акула в Египте," — гласит информация Telegram-канала.
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