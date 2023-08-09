Покусанная акулой проукраинская активистка злорадствовала по поводу съеденного акулой россиянина

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На пляже Нью-Йорка акула напала на проукраинскую активистку, которая ранее радовалась по поводу съеденного акулой гражданина РФ.

Фото: https://ru.wikipedia.org/

Жертвой нападения акулы стала 65-летняя активистка Татьяна Колтунюк. По информации спасательной, женщина осталась без "20 фунтов плоти" и потеряла много крови.

Авторы Telegram-канал "Небожена" сообщили, что проукраинская активистка злорадстовала по поводу смерти россиянина, которого растерзала акула в Египте.

"Мрачный юмор судьбы: активистка угорала, когда россиянина съела акула в Египте," — гласит информация Telegram-канала.

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