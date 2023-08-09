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Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена

2:11
Происшествия

Последние события вокруг кокаина, обнаруженного в западном крыле Белого Дома, вызвали бурю спекуляций и гипотез. Недавно опубликованное расследование известного издания "Soldier of Fortune", проведенное Сьюзан Кац Китинг, поднимает интересные вопросы. Одной из главных теорий является причастность к "кругу семьи Байден". Что стоит за этими утверждениями, и есть ли реальные основания для подозрений?

Обнаруженный в Белом доме кокаин принадлежал человеку из окружения семьи Байдена
Фото: Fotodom.ru/ Eyeubiquitous

Секретная служба объявила, что расследование было приостановлено из-за недостатка материальных доказательств, оставив множество вопросов без ответов. Однако расследование Сьюзан Кац Китинг обнаружило интересные детали, которые указывают на возможные связи "круга семьи Байден" с этим инцидентом.

Несмотря на официальное заявление о том, что личность подозреваемого остается неизвестной, Сьюзан Кац Китинг утверждает, что власти имели достаточно улик для выявления личности. Ссылаясь на свои источники в службе безопасности, она предполагает, что имя подозреваемого было установлено, но остается в тени.

Расследование Китинг также указывает на возможную причастность к кому-то из "круга семьи Байден". Это вызывает вопросы о том, кто именно может быть вовлечен в эту интригу. Однако следует отметить, что власти официально не подтвердили эти утверждения.

В расследовании также поднимается вопрос о том, знает ли президент Джозеф Байден о возможных владельцах наркопакета. По данным Сьюзан Кац Китинг, один из источников в службе безопасности утверждает, что Байден осведомлен об этой ситуации. Однако ни официальные лица, ни президент сам эту информацию не подтверждают.

Расположение наркопакета также вызывает вопросы. Обнаруженный кокаин находился на этаже ниже Овального Кабинета и близко к Ситуационной Комнате. Интересно, что последняя комната на тот момент не использовалась из-за ремонта. Отсутствие камер наблюдения вблизи места обнаружения наркотиков усложняет раскрытие преступления.

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Кокаин найден в Белом доме. Секретная служба США проводит расследование
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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