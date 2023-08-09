Россиянин заплатил 10 млн рублей за смартфоны, но получил лишь коробку шоколадок

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин из Калининграда, на виду у которого был бизнес оптовой доставки премиальных смартфонов. Однако его реальная деятельность вышла далеко за рамки закона.

Фото: pixabay. com

Этот мошенник использовал ловкие манипуляции, чтобы обмануть ничего не подозревающих граждан. Он обещал доставить дорогую технику, принимал предоплату, но вместо смартфонов отправлял покупателям обычные шоколадные конфеты. Полиция столицы вышла на след преступника, и сейчас он находится под стражей.

По данным следствия, двое жителей Калининграда стали жертвами этого афериста. В первом случае, в январе, мошенник обманул гражданина, который предоплатил около 10 миллионов рублей за партию дорогих смартфонов. Вместо техники он получил лишь коробку сладостей. Второй случай также произошел в январе, когда женщина передала аферисту 350 тысяч рублей, но так и не получила желаемый товар. Удалось вернуть лишь часть украденных денег.

По подсчетам, не менее шести человек столкнулись с обманом этого мошенника. Это лишь вершина айсберга, и расследование продолжается.

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