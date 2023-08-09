Российский автор учебников и учёный отдал мошенникам 17 млн рублей

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве произошло похищение средств на сумму 17 миллионов рублей, пострадал известный ученый и автор учебных пособий в области физико-математических наук — Владимир Леонтьев.

Фото: www.muravlenko24.ru

С начала апреля и до начала июля на протяжении нескольких месяцев ученый получал звонки от лица, представившегося сотрудником Банка России.

Злоумышленник уверял Леонтьева, что на его банковский счет пытаются совершить незаконное списание средств, и чтобы избежать этого, необходимо срочно осуществить обналичивание. Владимир Леонтьев, доверчиво приняв информацию за истину, начал регулярно посещать отделения своего банка, где и осуществлял снятие средств со счета.

Действия аферистов не ограничились одним лишь звонками. Леонтьев познакомился с некой Юлией, с которой он стал встречаться. Вместе с этой женщиной ученый направлялся к банкоматам, где Юлия переводила средства на неизвестные счета или карты.

Сообщается, что 9 июня Владимир Леонтьев передал около восьми миллионов рублей некому "человеку с Лубянки" вблизи своего жилища. Однако только 8 августа он обратился в правоохранительные органы, чтобы доложить о случившемся мошенничестве. Результатом данного обращения стало возбуждение уголовного дела сотрудниками правопорядка.

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