Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 60 человек

1:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате взрыва, произошедшего на складе в Сергиевом Посаде, пострадали 60 человек, а восемь человек пропали без вести. Эту информацию сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов в своем Telegram-канале.

Фото: vk.com/sp.posad

Работы по поиску и спасению пропавших без вести продолжаются. В настоящее время разбирают завалы, чтобы найти погибших. Однако пока погибших не обнаружено. Важно отметить, что одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Происходит активная координация сотрудников экстренных служб и волонтеров для эффективного поиска и спасения.

Согласно сообщению Дмитрия Акулова, после чрезвычайного происшествия три человека находятся в реанимации, и двое из них были переведены в другие медицинские учреждения для дополнительного лечения. Еще десять человек остаются в больнице под наблюдением врачей, чтобы следить за их состоянием и оказать необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел на складе пиротехники, который принадлежал частной компании "Пиро-Росс". По данным Центрального управления Ростехнадзора, в которых были указаны профилактические мероприятия, компания получила предостережение еще в марте из-за возможных нарушений обязательных требований в области безопасности. Начиная с апреля, она была внесена в единый реестр юридических лиц как банкрот из-за долгов по налогам, сборам и штрафам.

Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Органы следствия выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают ответственность за произошедшее. Версия о возможной атаке беспилотника на территорию завода не подтвердилась, и расследование продолжается.

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Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: каковы причины и кто виноват?