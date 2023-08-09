В Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Согласно источнику, системой противовоздушной обороны была сбита цель еще на подлете к городу.
Губернатор сообщил, что потерь и разрушений инфраструктуры нет. Также говорится, что оперативные службы уточняют информацию.
Ранее, Вячеслав Гладков объявил об обстреле ВСУ поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Сообщалось, что 5 снарядов разорвались в центре города, рядом со школой.
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