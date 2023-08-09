Гладков сообщил о работе ПВО в Шебекино

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Фото: https://vk.com/kerchnovosti

Согласно источнику, системой противовоздушной обороны была сбита цель еще на подлете к городу.

Губернатор сообщил, что потерь и разрушений инфраструктуры нет. Также говорится, что оперативные службы уточняют информацию.

Ранее, Вячеслав Гладков объявил об обстреле ВСУ поселка Горьковский Грайворонского городского округа. Сообщалось, что 5 снарядов разорвались в центре города, рядом со школой.

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