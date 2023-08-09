Пожар начался на территории воинской части в Георгиевске Ставропольского края

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пожар начался на территории вещевого склада воинской части в городе Георгиевске Ставропольского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Андрей Зайцев.

Фото: fotokto.ru

По его словам возгорание пришлось на складе общей площадью 300 квадратных метров, на улице Лермонтова.

Сообщается о сильном задымлении местности. Также чиновник подчеркнул, что на месте работают пожарные и специальные службы воинской части. Техника была направлена из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб.

19июля стало известно о пожаре с боеприпасами в Крыму, в связи с этим была перекрыта трасса "Таврида".

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