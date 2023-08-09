Норвежская ГЭС Браскерейдфосс повреждена: вышедшая из берегов река Гломма прорвала плотину. Причина тому — циклон "Ханс" с обильными осадками, передаёт телеканал NRK.
В скором времени начнётся эвакуация мирного населения, проживающего близ места ЧП. Специалисты начали вывозить пациентов из местного медицинского центра в безопасное место: люди этого учреждения находятся совсем рядом к высотному бассейну.
Национальные и местные дороги также перекрыты.
Спасательные и экстренные службы сообщают о серьезных повреждениях на самом ГЭС.
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