Наводнение в Норвегии прорвало плотину Норвежской ГЭС

Норвежская ГЭС Браскерейдфосс повреждена: вышедшая из берегов река Гломма прорвала плотину. Причина тому — циклон "Ханс" с обильными осадками, передаёт телеканал NRK.

Фото: mosregtoday.ru

В скором времени начнётся эвакуация мирного населения, проживающего близ места ЧП. Специалисты начали вывозить пациентов из местного медицинского центра в безопасное место: люди этого учреждения находятся совсем рядом к высотному бассейну.

Национальные и местные дороги также перекрыты.

Спасательные и экстренные службы сообщают о серьезных повреждениях на самом ГЭС.

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