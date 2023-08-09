В США ястреб напал на женщину пытаясь поймать змею

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Техаса пережила удивительное событие, когда во время кошения газона сверху на нее упала змея, за которой затем погнался ястреб.

Фото: nps. gov/common/uploads/cropped_image/primary/7357F452-9461-A974-DF84E7F4C6A616BC.jpg?width=1600&quality=90&mode=crop

Вероятно, ястреб сам уронил змею на женщину. Эту необычную историю сообщил американский телеканал NBC News, ссылаясь на рассказ самой пострадавшей.

По словам Пегги Джонс, которая оказалась в центре происшествия, она занималась кошением газона в своем дворе, когда внезапно с неба на нее упала змея, которая обвила ее руку. "Змея крепко сжимала мою руку, и я махала руками, пытаясь отбить ее. Потом на меня напал ястреб и начал царапать мою руку снова и снова", — рассказала Джонс в интервью телеканалу. Она рассказала, что ястреб атаковал ее несколько раз, прежде чем схватил змею и улетел. В результате этой необычной атаки женщина получила глубокие порезы и синяки на предплечье.

После происшествия муж отвез ее в медицинское учреждение, где ее осмотрели врачи. Они не обнаружили следов укусов змеи, однако на очках Джонс были обнаружены следы змеиного яда, так как очки пострадали во время атаки.

Согласно сведениям телеканала, соседи Джонс высказывали ей мнение, что она, должно быть, самый неудачливый человек, так как на нее одновременно напали змея и ястреб. Но она отвечала, что ощущает себя на самом деле очень удачливой, так как ей удалось пережить этот невероятный случай.

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