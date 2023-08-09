Режим ЧС ввели в Сергиево-Посадском городском округе

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Администрация Сергиево-Посадского городского округа приняла решение ввети режим чрезвычайной ситуации для урегулирования ситуации вокруг недавно случившегося пожара на складе пиротехнических изделий. Подробности приводит заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.

Фото: ТАСС

Уточняется, что такой шаг позволяет собрать, систематизировать и проанализировать данные, привлечь все необходимые средства, чтобы ускорить процесс восстановления поврежденных объектов.

Напомним, возгорание случилось 9 августа. Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла слухи об использовании беспилотного летательного аппарата.

К текущему моменту известно, что 56 человек обратились за медицинской помощью.

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