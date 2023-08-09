Администрация Сергиево-Посадского городского округа приняла решение ввети режим чрезвычайной ситуации для урегулирования ситуации вокруг недавно случившегося пожара на складе пиротехнических изделий. Подробности приводит заместитель главы администрации округа Оксана Ероханова.
Уточняется, что такой шаг позволяет собрать, систематизировать и проанализировать данные, привлечь все необходимые средства, чтобы ускорить процесс восстановления поврежденных объектов.
Напомним, возгорание случилось 9 августа. Официальный представитель главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий опровергла слухи об использовании беспилотного летательного аппарата.
К текущему моменту известно, что 56 человек обратились за медицинской помощью.
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