Житель Сергиева Посада описал свои ощущения в момент взрыва

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Сергиева Посада, Евгений Хонов, описал момент взрыва, произошедший 9 августа на заводе пиротехнических изделий.

Фото: https://t.me/bazabazon/20286

Мужчина уточнил, что он является сотрудником строительного магазина, находящегося в 300 метрах от завода, на котором прогремел взрыв.

"Меня сильно тряхануло, выбило окна в здании, и на меня всё это посыпалось… Порезало руки, лицо, порез сантиметра четыре пришлось зашивать, я был весь в крови. Вышел на улицу и увидел огромный столб дыма", — рассказал Хонов в беседе с RT.

Пострадавший добавил, что после приезда медиков его госпитализировали, но вскоре отпустили домой.

Ранее другой горожанин, Дмитрий, рассказал RT, что после взрыва в городе было много машин экстренных служб, однако жители не паниковали. Они не боятся, а скорее проявляют интерес к произошедшему, добавил собеседник агентства.

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Кадры последствий взрыва на заводе в Сергиевом Посаде