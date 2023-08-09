Житель Сергиева Посада, Евгений Хонов, описал момент взрыва, произошедший 9 августа на заводе пиротехнических изделий.
Мужчина уточнил, что он является сотрудником строительного магазина, находящегося в 300 метрах от завода, на котором прогремел взрыв.
"Меня сильно тряхануло, выбило окна в здании, и на меня всё это посыпалось… Порезало руки, лицо, порез сантиметра четыре пришлось зашивать, я был весь в крови. Вышел на улицу и увидел огромный столб дыма", — рассказал Хонов в беседе с RT.
Пострадавший добавил, что после приезда медиков его госпитализировали, но вскоре отпустили домой.
Ранее другой горожанин, Дмитрий, рассказал RT, что после взрыва в городе было много машин экстренных служб, однако жители не паниковали. Они не боятся, а скорее проявляют интерес к произошедшему, добавил собеседник агентства.
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