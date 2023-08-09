В Бийске погиб полуторагодовалый ребёнок во время кормления в частном детском саду. Об этом сообщает сайт управления СК России по Алтайскому краю.
Инцидент случился в среду днём. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и констатировала смерть.
На данный момент следователями проводятся опросы. Ведомство изучает всю необходимую документацию и назначило судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека".
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, учреждение располагается в квартире дома на улице Пушкина. Всего там находились около десяти детей. Не исключается, что детсад работает незаконно.
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