В Волгограде арестовали женщину, подозреваемую в убийстве сына

В Волгограде суд принял решение о содержании под стражей 24-летней женщины на два месяца. Её подозревают в убийстве собственного 9-месячного ребенка. Эту информацию распространила общая пресс-служба судов Волгоградской области. По официальным данным, оставила младенца в квартире одного на несколько дней. Суд принял решение о содержании подозреваемой под стражей до 7 октября.

Фото: zen.yandex. ru

Ранее правоохранительные органы начали уголовное расследование по факту гибели 9-месячного младенца в Волгограде. Подозрение пало на 24-летнюю мать. Следствие установило, что 3 августа подозреваемая оставила ребенка одного в квартире, заперев дверь. Таким образом, она лишила малыша необходимого ухода, а также доступа к пище и воде. 7 августа пришедшая бабушка обнаружила тело ребенка.

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