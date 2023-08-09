В Сочи произошла авария на водоводе из-за оползня

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8 августа в Адлерском районе Сочи произошел инцидент с водопроводом диаметром 800 мм из-за подвижки грунта. В настоящее время там ведутся ремонтные работы. В связи с этим жители призываются запастись водой, так как с ней возможны временные перебои. Они могут затронуть несколько микрорайонов и продолжиться до нескольких суток.

Фото: pixabay.com

"В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженерными службами водоканала уже выявлены два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи. С целью определения нанесенного ущерба и ликвидации последствий на предприятии создан оперштаб", — гласит сообщение в Telegram-канале Водоканала Сочи.

На месте происшествия уже проводятся необходимые подготовительные мероприятия, доставляются материалы и оборудование для проведения ремонта. Вечером сегодня, 9 августа, около 22:00 по московскому времени, планируется приостановить работу оборудования главного водозаборного комплекса на реке Мзымта, что вызовет временные перебои в водоснабжении Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное и жилого комплекса "Министерские озера". Жителей просят заранее запастись водой, и также будет организована подача воды с помощью автоцистерн.

Планируется завершить ремонтные работы к обеду 10 августа. Восстановление нормального давления в системе, учитывая сложный рельеф местности и активное потребление воды населением, ожидается к обеду 11 августа.

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