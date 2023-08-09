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ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию спецслужб Украины

1:09
Происшествия

ФСБ России задержала диверсанта, который по приказу спецслужб Украины подорвал газопровод на территории Крыма, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС).

ФСБ задержала диверсанта, подорвавшего газопровод в Крыму по заданию спецслужб Украины
Фото: www.fsb. ru

По данным ведомства, к преступлению причастен гражданин РФ 1980 года рождения, который был завербован летом 2022 года украинскими спецслужбами. После прохождения курса по диверсиям его отправили на Крымский полуостров, где 26 июня 2023 года он подорвал газопровод в населённом пункте Кореиз. Мужчина использовал самодельное взрывное устройство (СВУ).

Как пояснили в ФСБ, в гараже подозреваемого обнаружили взрывчатку, произведённую за границей. Массу взрывчатого вещества оценили в два килограмма.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, его заключили под стражу. Мужчина признался в совершении преступления.

Ранее украинский диверсант пытался взорвать автомобиль руководителя Крыма Сергея Аксёнова, однако его деятельность была пресечена.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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