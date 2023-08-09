Больше 2 тысяч человек остались без электричества из-за аварии в Новосибирской области

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новосибирской области грузовой автомобиль случайно оборвал линии электропередачи, в результате чего пострадавшие районы остались без электричества. О происшествии сообщила компания "Региональные электрические сети" (РЭС).

Фото: Fotodom.ru

Неисправность грузовика

При разгрузке щебня в поселке Новолуговое грузовой автомобиль по неосторожности оборвал воздушную линию электропередачи напряжением 10 кВ. Это привело к отключению электроэнергии, от которого пострадали около 2190 жителей поселка. Кроме того, в результате аварии пострадали 33 трансформаторные подстанции, а также ряд жизненно важных объектов населенного пункта, таких как колодцы и очистные сооружения. Компания РЭС, отвечающая за электроснабжение региона, подтвердила масштаб повреждений и последующее отключение электроэнергии.

Восстановительные работы

На место происшествия была направлена аварийная бригада дочернего предприятия РЭС — "Приобских электрических сетей". Оснащенная специализированным автотранспортом и оборудованием, бригада активно ведет ремонтно-восстановительные работы по устранению последствий отключения электроэнергии. Энергетики компании поставили задачу восстановить электроснабжение к 17:00 по местному времени (13:00 по московскому), подчеркнув тем самым своё стремление к оперативному решению проблемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Города новосибирской области