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Врачи спасли челябинку, которой мигрант из Узбекистана нанес шесть ножевых ранений

0:52
Происшествия

Состояние жительницы Челябинска, которой 50-летний мигрант из Узбекистана Русулджон Шерматов нанёс шесть ножевых ранений, остаётся крайне тяжёлым, но есть улучшения.

Врачи спасли челябинку, которой мигрант из Узбекистана нанес шесть ножевых ранений
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Медики были вынуждены провести женщине операцию по удалению желчного пузыря и вновь запускать остановившееся сердце.

"Легкие на ИВЛ, желчного больше нет, почки, слава богу, заработали сами. Была остановка сердца два дня назад", — сообщила дочь пострадавшей на своей странице в соцсети.

Как удалось установить правоохранителям, конфликт между челябинкой и гражданином Узбекистана произошёл на почве ревности. Пара некоторое время встречалась, но недавно женщина приняла решение расстаться. В кафе, где на неё с ножом накинулся мигрант, она проводила свидание с новым кавалером.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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