В Бурятии молодые люди разъезжали на капоте иномарки по трассе со скоростью почти 130 км/ч

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Опасная езда молодых людей на капоте иномарки по региональной трассе попала на камеры дорожного наблюдения в Республике Бурятия.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Бурятия

По данным пресс-службы регионального МВД, нарушители порядка двигались со скоростью около 130 км/ч. Инцидент зафиксировали на территории Прибайкальского района. Отмечается, что компания передвигалась на автомобиле Toyota Mark 2.

"Внимание автоинспекторов привлёк факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства", — пояснили в МВД.

Как сообщили в ведомстве, парни держались за кузов машины, чтобы не упасть с неё во время быстрой езды. По информации правоохранителей, 21-летнему собственнику авто грозит административная ответственность.

Ранее в соцсетях Краснодарского края стал активно распространяться видеоролик с девушкой на капоте движущегося автомобиля. Полиция запустила проверку по факту нарушения дорожных правил.

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