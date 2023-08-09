Опасная езда молодых людей на капоте иномарки по региональной трассе попала на камеры дорожного наблюдения в Республике Бурятия.
По данным пресс-службы регионального МВД, нарушители порядка двигались со скоростью около 130 км/ч. Инцидент зафиксировали на территории Прибайкальского района. Отмечается, что компания передвигалась на автомобиле Toyota Mark 2.
"Внимание автоинспекторов привлёк факт опасной поездки молодых людей на капоте транспортного средства", — пояснили в МВД.
Как сообщили в ведомстве, парни держались за кузов машины, чтобы не упасть с неё во время быстрой езды. По информации правоохранителей, 21-летнему собственнику авто грозит административная ответственность.
Ранее в соцсетях Краснодарского края стал активно распространяться видеоролик с девушкой на капоте движущегося автомобиля. Полиция запустила проверку по факту нарушения дорожных правил.
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