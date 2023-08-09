В рамках расследования уголовного дела суд арестовал у блогера Елены Блиновской банковские и расчётные счета, а также имущество.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Пресненского суда Москвы, Блиновская и её муж не выплатили порядка 1 миллиарда рублей налогов. Отмечается, что следователи попросили наложить арест на 12 счетов блогера в разных банковских организациях.
Кроме того, в суде проинформировали о введении обеспечительных мер в отношении следующего имущества Блиновской:
Ранее Блиновской продлили домашний арест до 26 октября 2023 года.
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