По делу блогера Блиновской арестовали счета, иномарки, моторную лодку и гидроцикл

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В рамках расследования уголовного дела суд арестовал у блогера Елены Блиновской банковские и расчётные счета, а также имущество.

Фото: moslenta.ru

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Пресненского суда Москвы, Блиновская и её муж не выплатили порядка 1 миллиарда рублей налогов. Отмечается, что следователи попросили наложить арест на 12 счетов блогера в разных банковских организациях.

Кроме того, в суде проинформировали о введении обеспечительных мер в отношении следующего имущества Блиновской:

Четырёх элитных автомобилей;

Мотоцикла;

Снегоболотохода;

Моторной лодки;

Гидроцикла;

Семи прицепов к авто.

Ранее Блиновской продлили домашний арест до 26 октября 2023 года.