Во Владикавказе загорелось предприятие

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Предприятие "Миранда" во Владикавказе охвачено огнём: горит кровля на площади 300 кв. м. Подробности приводит региональное управление МЧС.

Фото: region15.ru

"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <…> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет".

Известно, что пожар начался в 23:08 мск. К ликвидации возгорания призваны 55 специалистов, которые используют 15 единиц техники.

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