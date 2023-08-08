Предприятие "Миранда" во Владикавказе охвачено огнём: горит кровля на площади 300 кв. м. Подробности приводит региональное управление МЧС.
"Огнеборцы Владикавказского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар на предприятии "Миранда". <…> По прибытии было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м. По имеющейся информации, пострадавших нет".
Известно, что пожар начался в 23:08 мск. К ликвидации возгорания призваны 55 специалистов, которые используют 15 единиц техники.
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