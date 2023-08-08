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Четверо мужчин привязали себя к рулю корабля и пересекли на нем почти 6 тыс. км

2:49
Происшествия

Четверо мужчин из Нигерии решили осуществить невероятно смелый поступок — пересечь Атлантический океан, используя для этого судовой руль. Об этом написал The Guardian.

Четверо мужчин привязали себя к рулю корабля и пересекли на нем почти 6 тыс. км
Фото: wikipedia

Громадный руль, длиной несколько метров, которого, как оказалось, едва хватило для размещения четырех смельчаков, был закреплен под кормой грузового судна. Чтобы избежать опасности упасть в морскую пучину, мужчины умело обернули его плетеной сетью и привязали веревками к своему телу. Неудобство и постоянный гул двигателей сделали этот путь невероятно тяжелым, и моменты отдыха были крайне редки.

"Если бы нас поймали члены экипажа, они вполне могли сбросить нас в воду, поэтому мы старались сидеть очень тихо и бесшумно", — поделился своими переживаниями один из участников путешествия Роман Эбимене Фрайдей.

Эти мужчины мечтали тайно достичь берегов Европы, однако, к сожалению, их выбор корабля привел к неожиданному результату: они попали на судно, которое направлялось в Южную Америку. В результате путешествие оказалось гораздо более продолжительным, чем они ожидали, и длина пути составила целых 5,6 тыс. километров.

К десятому дню путешествия запасы пищи и воды иссякли. На пути "пассажиры" были вынуждены пить морскую воду, так как нестерпимая жажда мучила их. Соленая вода, попавшая на руль, была единственным источником жидкости.

Через четыре долгих дня изнурительного пути судно наконец-то прибыло в порт Витория на юго-востоке Бразилии. Сотрудники полиции заметили мужчин на руле и оказали им помощь.

Один из путешественников 35-летний Роман Эбимене Фрайдей рассказал, что это уже его вторая попытка покинуть родную Нигерию. Первая завершилась неудачей, но в конце июня он решился на второй шаг. Однако по прибытии он обнаружил, что на руле уже находятся три других путешественника. Он провел весь этот путь в состоянии непрерывной тревоги, боясь, что они могут избавиться от него, сбросив в воду.

Священник Сэнкгод Опемипо Мэттью Ее, 38 лет, сопровождал Фрайдея в этом путешествии. Он рассказал, что бежал из Нигерии после того, как наводнения разрушили его арахисовую ферму. Он лишился всего, что имел, и в надежде на лучшую жизнь отправился в долгий и рискованный путь. Его мечта состоит в том, чтобы обеспечить своим близким будущее в Бразилии.

Судьба каждого из мужчин развивалась по-разному. Двое из них решили не задерживаться в Южной Америке и вернулись на родину.

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Путчисты в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства страны
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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