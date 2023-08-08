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Пропавшего в Шебекине мальчика нашли мёртвым

1:43
Происшествия

8 августа в Шебекине пропал 8-летний мальчик и начались городские поиски, которые привели к грустному исходу, — его тело было обнаружено в одном из местных водоёмов. Новость об этом трагическом происшествии опубликована в телеграм-канале "Шёпот Шебекино".

Пропавшего в Шебекине мальчика нашли мёртвым
Фото: Фото: nashbryansk.ru

Пропажа ребёнка произошла ещё в первой половине дня на центральном пляже, расположенном рядом с Центром культурного развития города. Власти немедленно приняли меры и начали интенсивные поиски. Однако, усилия были напрасны, искомый мальчик был обнаружен утонувшим.

Полиция и следствие активно взялись за работу над установлением причин этой ужасной трагедии. На данный момент причины смерти маленького мальчика остаются неясными и требуют детального расследования.

Трагедия в Шебекино напоминает о другом страшном происшествии, произошедшем всего несколько дней назад. 4 августа в городе Разумном исчезла 15-летняя девочка, являющаяся членом многодетной семьи. Её поиски продолжались два дня, и только 6 августа ребёнка было обнаружено на местном кладбище, погибшим.

По информации из источников, в полицейском расследовании нашёлся подозреваемый в этом зверском преступлении. 42-летний житель города Разумного стал объектом следствия. Согласно данным, мужчина напал на девочку, когда она проходила мимо кладбища. Он совершил над ней сексуальное насилие и убил. Сейчас мужчине предъявлены обвинения, и следствие продолжает работать над установлением всех обстоятельств этого преступления.

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В Шебекино полным ходом идет восстановление жилья
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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