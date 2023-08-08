В Москве с 26-этажа выпал сын директора крупной энергетической компании

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве погиб сын главы ООО "Комплексные Энергетические Решения" 29-летний Дмитрий Таганов. Молодой человек выпал из окна высотного дома.

Фото: pixabay. com

Как сообщает Telegram-канал SHOT, выпавший из окна 26 этажа элитной высотки, оказался сыном директора крупной энергетической компании ООО "Комплексные Энергетические Решения".

Компания специализируется на установке и обслуживании электростанций и прочих крупных энергетических объектов. Дмитрий Таганов являлся сотрудником данной компании.

Соседи пожаловались правоохранителям на шум в квартире. Когда полицейские прибыли на место и стали стучать в квартиру, парень выпал из окна и разбился.

Ранее сообщалось, что в столице голый мужчина выпал с 26-го этажа, скрываясь от сотрудников полиции.

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