В Башкирии спасли тонувшего ребенка

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Республике Башкортостан спасли ребенка, который тонул в воде; его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает "ИА Башинформ".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на реке Белая в городе Благовещенск Благовещенского района очевидцы спасли четырехлетнего ребенка.

Малыш был доставлен в реанимационное отделение Благовещенской ЦРБ в критическом состоянии, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Подробности о личности ребенка и обстоятельствах происшествия устанавливаются сотрудниками ГИМС МЧС России.

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