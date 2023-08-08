В Башкирии спасли тонувшего ребенка

В Республике Башкортостан спасли ребенка, который тонул в воде; его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает "ИА Башинформ".
Сегодня в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на реке Белая в городе Благовещенск Благовещенского района очевидцы спасли четырехлетнего ребенка.
Малыш был доставлен в реанимационное отделение Благовещенской ЦРБ в критическом состоянии, как сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Подробности о личности ребенка и обстоятельствах происшествия устанавливаются сотрудниками ГИМС МЧС России.
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