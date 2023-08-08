В Петербурге задержали двух подозреваемых в заказном убийстве бизнесмена

2:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники органов уголовного розыска задержали двух мужчин в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве генерального директора строительной компании, произошедшем в начале июня в Приморском районе города.

Фото: https://newsae.ru/img/blog/big/198/198156.jpg

Эту информацию распространила пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно данной информации, 7 августа 2023 года сотрудники уголовного розыска задержали обоих подозреваемых. Один из них, являющийся исполнителем убийства, был задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении второго подозреваемого была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации полиции, стрельбу совершил 41-летний мужчина, проживающий в Сестрорецке. В качестве орудия убийства он использовал пистолет ТТ. Второй подозреваемый, 43-летний житель поселка Ленинское Выборгского района Ленинградской области, играл роль разведчика и следил за обстановкой во время совершения преступления.

Пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России сообщила, что предполагаемый убийца действовал по заказу неустановленного лица за финансовое вознаграждение. Он произвел несколько выстрелов по потерпевшему из пистолета, после чего скрылся. В то время как 43-летний соучастник, по версии следствия, перед этим доставил его на место преступления, обеспечивая подготовку к преступлению. В ближайшее время подозреваемым будут предъявлены обвинения, в настоящий момент устанавливается личность других возможных участников этого преступления.

Тело 46-летнего генерального директора строительной фирмы с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 5 июня на стройплощадке на Глухарской улице. В этот же день пресс-служба Главного управления Росгвардии в Санкт-Петербурге сообщила о задержании мужчины и женщины на проверку, которые были остановлены возле Троицкого моста в центре города, по подозрению в связи с убийством бизнесмена.

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