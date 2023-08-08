Житель Воронежа сломал нос подростку и ответит по закону

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По факту недавнего инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Воронежа.

Фото: Fotodom. ru

Он обвиняется в нанесении телесных повреждений 16-летнему подростку в ходе ссоры в городском автобусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Подробности драки

Инцидент произошел 4 августа в светлое время суток. По предварительной информации, мужчина средних лет обиделся на продолжительный разговор подростка с пассажиром по телефону в салоне городского автобуса. Он стал высказывать подростку свое недовольство и в итоге прибег к физическому насилию.

В результате этой перепалки, по сообщениям местных СМИ, подросток получил перелом носа. После инцидента следственные органы задержали виновного. В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый подвергнут официальному допросу и освидетельствованию.

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