В Коми локализовали все крупные лесные пожары

2:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Все значительные лесные пожары, которые вспыхнули в Республике Коми в начале августа из-за грозовых разрядов, сейчас находятся под контролем.

Фото: МЧС РФ

На данный момент специалисты активно тушат семь очагов, занимающих общую площадь 525 гектаров, как передает лесопожарный центр.

"Ситуация с пожарами полностью под контролем, за исключением небольшого очага возгорания около Мутного Материка в Усинском районе, его площадь составляет полгектара. В настоящее время количество активных лесных пожаров сократилось до семи, общая площадь которых составляет 525 гектаров. Из них шесть очагов уже находятся под контролем, и только один продолжает распространяться в районе Мутного Материка. За последние 24 часа удалось успешно ликвидировать один пожар площадью 22,3 гектара", — сообщили в центре.

Согласно информации центра, на тушение огненных очагов задействовано 106 специалистов, среди которых 64 пожарных-десантника, 19 лесных пожарных и парашютистов. В работу также включены пять единиц специализированной техники, включая бульдозеры и пожарно-техническую станцию, а также пять воздушных судов, используемых для авиапатрулирования.

С начала июля в Республике Коми действует ограничение на пребывание граждан в лесах из-за засушливой и жаркой погоды. Ухудшение обстановки с пожарами произошло в начале августа из-за наступления грозового периода. Общее количество лесных пожаров с начала сезона составило 69, охватив площадь 948,26 гектаров. В прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 445 пожаров, которые затронули более 61 тысячи гектаров, включая национальный парк "Югыд ва".

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