На Урале суд заключил под стражу подростка, обвиняемого в убийстве 17-летней подруги

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Юношу, обвиняемого в убийстве своей 17-летней подруги, суд в Екатеринбурге отправил под стражу на два месяца. Сообщение об этом поступило от пресс-службы суда.

Фото: crimea-news.com

Согласно данным, "для несовершеннолетнего подозреваемого было решено избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на протяжении двух месяцев".

Вечером 6 августа в квартире находящейся в микрорайоне Сортировочный было обнаружено тело 17-летней девушки. Вскоре после этого 15-летний житель местности был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По информации, полученной от пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, подозреваемый признал свою вину в убийстве и написал о своей готовности к признанию виновности.

Дело было возбуждено по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается убийства. По словам представителя пресс-службы регионального Главного управления Министерства внутренних дел Валерия Горелых, одной из возможных причин этого убийства могла стать ревность.

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