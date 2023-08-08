Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани подростков

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

7 августа в Брюховецком районе Краснодарского края произошло ДТП, в котором пострадала детская футбольная команда из станицы Каневской, которая отправлялась на соревнования в Краснодар. В автобусе находились 10 человек. Один из подростков погиб, а двое других были доставлены в медицинские учреждения с различными травмами.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Один из подростков, пострадавших в результате автокатастрофы в Брюховецком районе Краснодарского края, назначено лечение в амбулаторных условиях. Второй подросток находится в стабильно тяжелом состоянии, и медики готовят его к переводу в детскую краевую клиническую больницу. Эта информация была предоставлена через Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края. Согласно сообщению, региональное министерство здравоохранения уточнило, что один из пострадавших проходит лечение в амбулаторных условиях, в то время как состояние другого остается стабильно тяжелым. Медики в настоящее время готовятся к перевозке второго подростка в детскую краевую клиническую больницу.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю было начато уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения. Подозреваемый в этом деле был задержан. По предварительным данным, 46-летний водитель грузового автомобиля двигался в направлении города Ейска по автодороге Краснодар — Ейск. В районе станицы Брюховецкой он выехал на полосу встречного движения, что привело к столкновению с автомобилем ГАЗ, который двигался встречным направлением и перевозил детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.