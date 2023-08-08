Суд в Москве арестовал сбившего на электровелосипеде женщину курьера

Московский суд принял решение о заключении под стражу курьера, который столкнулся на электровелосипеде с женщиной-пешеходом. Эту информацию передает официальный источник — прокуратура столицы.

Фото: commons.wikimedia. org

В официальном заявлении говорится: "Суд, учитывая позицию Мещанской межрайонной прокуратуры, принял решение о заключении под стражу курьера, который случайно сбил прохожую, двигаясь на электровелосипеде."

Как было известно ранее, в Москве женщина получила серьезные повреждения в результате столкновения с курьером, передвигавшимся на электровелосипеде. Позже она скончалась в медицинском учреждении.

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