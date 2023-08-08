Мать убившего свою подругу подростка из Екатеринбурга раплакалась, услышав решение суда

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Суд арестовал сегодня на два месяца подростка, который из ревности убил свою подругу в Екатеринбурге. 16-летний Артём признал свою вину и написал явку с повинной. Об этом пишет портал Е 1.

Фото: nk-tv.com

Судья назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с 8 августа по 6 октября. Подозреваемый будет находиться в колонии для несовершеннолетних.

Сообщается также, что после оглашения меры пресечения его мать расплакалась.

Ранее убивший 17-летнюю подругу школьник заявил, что девушка сама его спровоцировала.