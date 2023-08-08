Суд арестовал сегодня на два месяца подростка, который из ревности убил свою подругу в Екатеринбурге. 16-летний Артём признал свою вину и написал явку с повинной. Об этом пишет портал Е 1.
Судья назначил меру пресечения в виде содержания под стражей с 8 августа по 6 октября. Подозреваемый будет находиться в колонии для несовершеннолетних.
Сообщается также, что после оглашения меры пресечения его мать расплакалась.
Ранее убивший 17-летнюю подругу школьник заявил, что девушка сама его спровоцировала.
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