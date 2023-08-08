Подросток, зарезавший свою подругу, утверждает, что погибшая его спровоцировала

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Подросток из Екатеринбурга, который обвиняется в убийстве своей 17-летней подруги, раскрыл мотивы своего действия, сообщает tagilcity.ru.

Фото: pixabay.com

По его словам, девушка сама спровоцировала его на убийство, так как проявляла повышенный интерес к другим молодым мужчинам из Екатеринбурга. В ходе допроса у следователей молодой человек заявил, что убитая, по его утверждению, проводила время с другими юношами.

В процессе взаимодействия с полицией обвиняемый не выразил сожаления по поводу убитой девушки, однако выразил сострадание к себе. Известно, что подросток в течение длительного времени злоупотреблял наркотиками, как сообщает информационный источник Ура. ру. Напомним, что убийство девушки произошло в Екатеринбурге ночью с 6 на 7 августа в результате конфликта. Ведутся следственные мероприятия по уголовному делу.

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