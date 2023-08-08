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Жители Свердловска перевели деньги за проживание в отеле Абхазии, однако стали жертвами обмана

1:31
Происшествия

Житель населённого пункта Тавда в Свердловской области хотел отдохнуть с женой в отеле Абхазии, но его мечтам не суждено было сбыться — мужчину обманули, и он остался без денег. Об этом случае рассказали в муниципальном отделе МВД России "Тавдинский".

Жители Свердловска перевели деньги за проживание в отеле Абхазии, однако стали жертвами обмана
Фото: pixabay.com

"В июле местный житель 1957 года рождения решил забронировать отель, чтобы отправиться на отдых с супругой. Найдя подходящий сайт, мужчина заполнил анкету, позднее с ним связалась девушка, которая представилась сотрудницей отеля. Далее она рассказала, как произвести оплату на сумму 44 000 рублей", — рассказали в полиции Тавды в беседе с URA.RU.

Однако заплативший за отель мужчина не получил уведомление от банка, поэтому подумав, что деньги не дошли из-за сбоя, он ещё раз отправил 44 тысячи рублей. Однако уведомление не пришло и на этот раз. В банке свердловчанину подтвердили, что его оплата прошла дважды, и общая сумма перевода составила 88 тысячи рублей.

Мужчина позвонил в отель, который он пытался забронировать, но там перестали выходить на связь. Потом свердловчанин нашёл, наконец, номер настоящего отеля, где ему сообщили, что его обманули, и никакой брони в их гостинице он не сделал.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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