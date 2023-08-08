Семью наркосбытчиков обезвредили полицейские в Нижнем Новгороде

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В марте этого года на трассе Нижний Новгород — Киров в Борском районе сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился местный житель.

Фото: pixabay.com

В ходе осмотра автомобиля под задним пассажирским сиденьем было обнаружено 40 полимерных пакетов, обмотанных скотчем, в которых, как показала экспертиза, находилось 19,204 г N-метилэфедрона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело, подозреваемый был взят под стражу. Впоследствии его 18-летняя супруга была задержана с 10 полиэтиленовыми пакетами с N-метилэфедроном общей массой 3,383 грамма.

Молодая женщина намеревалась распространять наркотики на территории Борского района, используя тайники. В настоящее время она находится под домашним арестом и полностью признала свою вину.

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