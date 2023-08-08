В Омской области задержали пьяного водителя, угрожавшего ножом полицейскому

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таре водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на сотрудников полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина задержан.

Фото: pixabay. com

"В тот момент, когда сотрудники милиции оформляли документы, преступник достал из своего автомобиля нож и направился к сотрудникам милиции. Они потребовали от него прекратить противоправные действия, но тот не реагировал. В ответ один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, что побудило его коллег подойти и обезвредить нападавшего", — заявила Ирина Волк, которую цитирует пресс-центр МВД.

На видеозаписи, опубликованной пресс-службой, видно, как мужчина, вооружённый большим ножом, приближается к сотруднику полиции. Подошедшим сзади сотрудникам удалось схватить преступника за руки, обезоружить его и повалить на землю.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился человек с явными признаками опьянения. Проверка на алкотестере подтвердила факт употребления алкоголя. Ранее водитель был отстранён от управления автомобилем за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Теперь ему предъявлены три административных взыскания и возбуждено уголовное дело по статье УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время мужчина ограничен в передвижении. С него взяли подписку о невыезде и подобающем поведении.

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Ирина Волк: В Омской области задержан мужчина, который угрожал ножом полицейским