Школьница спасла тонущего пенсионера в Тамбовской области

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тамбовской области девятиклассница спасла мужчину, который чуть не утонул в водоёме Круча. Глава региона Максим Егоров объявил об этом 8 августа через свой Telegram-канал.

Фото: pixabay.com

"Девятиклассница Карина Лазарева из Рассказова ― настоящий герой! Она спасла жизнь человеку: вытащила из воды утопающего пенсионера и оказала ему первую помощь", ― написал губернатор.

Инцидент произошел 5 августа, когда пожилой мужчина не смог справиться с течением и начал тонуть. Карина, увидев, что мужчине требуется помощь, не раздумывая бросилась в воду и спасла его. Егоров подчеркнул, что Карина Лазарева, которой всего 15 лет, заслуживает самых высоких похвал и наград. Администрация города Рассказово также поддержала ходатайство о награде для девушки.

Также сообщается, что Карина активно участвует в спортивных соревнованиях и планирует стать спасателем.

Ранее стало известно, что в конце июля в Талдомском районе Московской области погибли женщина и подросток, утонувшие в пруду. В Приморском крае также наградили медалью "За проявленное мужество" 13-летнюю школьницу, спасшую маленькую девочку из реки.

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