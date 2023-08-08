В Тамбовской области девятиклассница спасла мужчину, который чуть не утонул в водоёме Круча. Глава региона Максим Егоров объявил об этом 8 августа через свой Telegram-канал.
"Девятиклассница Карина Лазарева из Рассказова ― настоящий герой! Она спасла жизнь человеку: вытащила из воды утопающего пенсионера и оказала ему первую помощь", ― написал губернатор.
Инцидент произошел 5 августа, когда пожилой мужчина не смог справиться с течением и начал тонуть. Карина, увидев, что мужчине требуется помощь, не раздумывая бросилась в воду и спасла его. Егоров подчеркнул, что Карина Лазарева, которой всего 15 лет, заслуживает самых высоких похвал и наград. Администрация города Рассказово также поддержала ходатайство о награде для девушки.
Также сообщается, что Карина активно участвует в спортивных соревнованиях и планирует стать спасателем.
Ранее стало известно, что в конце июля в Талдомском районе Московской области погибли женщина и подросток, утонувшие в пруду. В Приморском крае также наградили медалью "За проявленное мужество" 13-летнюю школьницу, спасшую маленькую девочку из реки.
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