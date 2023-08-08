В Дагомысе задержали гражданина Турции, подозреваемого в мошенничестве

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Задержанного в Сочи гражданина Турции обвиняют в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Фото: ya.ru

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сочи задержали мужчину в поселке Дагомыс.

На текущий момент 61-летний гражданин Турции находится под стражей. Правоохранительные органы рассматривают вопрос об его экстрадиции.

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