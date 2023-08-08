Задержанного в Сочи гражданина Турции обвиняют в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.
Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по городу Сочи задержали мужчину в поселке Дагомыс.
На текущий момент 61-летний гражданин Турции находится под стражей. Правоохранительные органы рассматривают вопрос об его экстрадиции.
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