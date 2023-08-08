Повреждения получили 20 процентов продовольственных запасов, которые находились в силосе в момент мощного взрыва в порту Дериндже.
Турецкие СМИ пишут об этом со ссылкой на официальное заявление управления по связям администрации главы республики.
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