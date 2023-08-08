Администрация президента Турции Эрдогана: в Дериндже повреждено 20 процентов продовольственных запасов

0:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Повреждения получили 20 процентов продовольственных запасов, которые находились в силосе в момент мощного взрыва в порту Дериндже.

Фото: freepik.com

Турецкие СМИ пишут об этом со ссылкой на официальное заявление управления по связям администрации главы республики.

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