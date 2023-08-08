В Канаде рыбак заснял пойманную на удочку белую акулу, которая могла его убить

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Канадскому 61-летнему рыбаку Рику Остину удалось на удочку поймать белую акулу, но после того, как хищник чуть не опрокинул лодку, мужчина принял решение избавиться от улова.

На небольшом каяке канадец уплыл в заливе Фанди Атлантического океана, где ему вместо привычных окуней улыбнулась редкая рыбацкая удача.

"Улов оказался гораздо больше и опасней: на крючок попалась огромная акула весом около 100 килограмм", — сообщает Telegram-канал SHOT.

Когда Остин увидел, что акула приближается к лодке, он отрезал леску на удочке, чтобы спасти свою жизнь, а затем благополучно доплыл до берега.

Ранее британские СМИ сообщили, что 57 триатлонистов на местном этапе чемпионата мира пожаловались на кишечную инфекцию после заплыва в море.

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