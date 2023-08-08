В Таиланде семиклассница родила и оставила ребёнка в мусорном ведре

В провинции Наратхиват в Таиланде школьница родила в туалете и выбросила младенца в мусорное ведро. Об этом пишет The Thaiger.

Фото: in.pinterest. com

У семиклассницы начались схватки во время поездки на автобусе в ходе школьной экскурсии. Одна из одноклассниц увидела, что девочка запачкала сиденье кровью. Она обратилась к учителю за помощью. Та подумала, что у школьницы началась менструация, и предложила сходить в туалет во время остановки автобуса на автозаправочной станции.

Школьница пропала на долгое время. Она смогла самостоятельно родить, а после чего выбросила новорождённого в мусорное ведро. После этого школьница вернулась в автобус, о произошедшем никому не рассказала и продолжила свой путь вместе с одноклассниками.

Вскоре было получено сообщение о найдёныше. Его мать нашли благодаря записям с видеокамер.

Подростка доставили в больницу. Школьница воссоединилась с ребёнком. Ей была оказана медицинская и психологическая помощь.

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