В Якутии при посадке самолёта Ан-24, который выполнял грузовой рейс "Красноярск — Мирный-Магадан", произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси.
По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, после ЧП запущена проверка. В Telegram-канале ведомства отмечается, что воздушное судно будет доставлено на стоянку.
В момент повреждения шасси в самолёте находились три человека. Предварительно, никто не пострадал. Детали аварии устанавливаются.
Специалисты Якутской транспортной прокуратуры проверят соблюдение законов, связанных с безопасностью полёта.
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