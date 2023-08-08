Прокуратура: при посадке в Якутии у самолёта Ан-24 разорвало элемент шасси

В Якутии при посадке самолёта Ан-24, который выполнял грузовой рейс "Красноярск — Мирный-Магадан", произошёл разрыв пневматика правой стойки шасси.

Фото: Fotodom.ru

По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, после ЧП запущена проверка. В Telegram-канале ведомства отмечается, что воздушное судно будет доставлено на стоянку.

В момент повреждения шасси в самолёте находились три человека. Предварительно, никто не пострадал. Детали аварии устанавливаются.

Специалисты Якутской транспортной прокуратуры проверят соблюдение законов, связанных с безопасностью полёта.

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