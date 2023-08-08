Суд Якутии рассмотрит уголовное дело, возбуждённое против 42-летнего рецидивиста, который домогался 9-летней девочки. "Лента.ру" пишет об этом со ссылкой на сообщение регионального управления СКР.
Следует отметить, что ранее россиянин был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребёнка.
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